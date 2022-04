Guillaume GIRAUD

Mon expérience professionnelle de 18 ans m'a donné l'opportunité d'acquérir des compétences techniques et managériales dans le secteur de l'informatique à travers différentes fonctions, telles que l'analyse, le développement, l'intégration, la qualification de systèmes d'informations, le pilotage de projets et l'assurance qualité.



J'ai eu l'occasion d'acquérir des compétences dans le domaine de la méthode et de l'assurance qualité, en particulier pour la mise en place de référentiels de processus conformes aux exigences du CMMI.



J'accorde une forte importance aux compétences humaines qui permettent d'animer et de fédérer les équipes afin d'en faire ressortir toute leur valeur. Ainsi, mon sens de l'écoute, ma curiosité intellectuelle et ma capacité d'adaptation sont pour moi des atouts essentiels qui me permettent en outre de m'intégrer facilement au sein des équipes, et d'appréhender de nouvelles technologies.



Je suis reconnu pour ma faculté à rédiger de manière claire et concise des documents techniques (dossiers fonctionnels ou techniques), de pilotage (comptes-rendus, synthèses, bilans), ou bien encore des supports de présentation.



Mes diverses fonctions et des stages professionnels m'ont permis d'acquérir une aisance pour m'exprimer en public: animation de réunions, présentations, formations, ou bien encore participation à des séminaires.



Mes compétences :

Qualité

CMMI

Informatique