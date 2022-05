Nicolas JORON

Après une expérience de près de 15 ans débutée en société de services dans des contextes variés (maintenance applicative, projets au forfait, conseil) et poursuivie en tant que directeur de projet chez le leader mondial de la communication extérieure puis responsable méthodes et processus IT chez ISS France je fais maintenant partie de la Sous-direction des systèmes d'information du Ministère de la Culture et de la Communication.



J'apporte ainsi mon expertise dans le pilotage de projets et dans la gestion du portefeuille des projets informatiques.



Mes compétences :

Project Management Office

Iso 27001