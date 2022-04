Guillaume GIRMA

J'ai 23 ans, je suis actuellement en d'école d’ingénieur à l'ICAM-TOULOUSE. Au cours de ma formation, je me suis découvert un goût particulier pour la recherche, en particulier lors du stage ingénieur de 6 mois que j'ai effectué au CEREMA ( ex-CETE SO). Les domaines qui me passionnent et dans lesquels j'aimerais travailler dans le futur sont l'aménagement du territoire, la géographie et le développement durable. Pour cela, j'envisage de faire un master recherche afin de me spécialiser et d’acquérir des compétences dans ces domaines. Pour concilier mon goût pour la recherche avec les domaines qui me passionnent, je voudrais faire une thèse à la suite de ce master.

Je suis passionné et je pratique la course à pied en compétition depuis deux ans maintenant et j'ai toujours fait du sport intensivement.



Mes compétences :

Organisation

Aménagement du territoire

Mécanique

Base de données

Géographie

Mathématiques

CAO

Management

Energie

Thermique

Génie électrique

Microsoft Office

Gestion de projet

Rédaction

Science des matériaux

Recherche scientifique

Persévérance

Synthèse

Éthique

Physique

Géologie

Développement durable

Thermodynamique

Sport