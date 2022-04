Guillaume GISBERT

De formation commerciale et après un licenciement economique à Fly, l'envie de devenir travailleur indépendant etait très forte.

C'est ainsi qu'est née M.M.K (Montage de Meubles en Kit). Basé dans le Calvados, je propose le montage de meubles en kit pour toute la maison pour les particuliers ainsi que pour les sociétés (installation de bureaux par exemple).

N'hesitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour établir un devis.



Mes compétences :

Vente

Gestion des stocks

Animation commerciale

Montage meubles