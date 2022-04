Guillaume GLEMET

Activitées:

Conseil avant déploiement, Interopérabilité , Migration, Best Practices, Qualité et Réductions des couts de conception, Formation

Customisation interface CATIA, Développement VBA pour CATIA, Mise en place de standard de conception, Aide au spécifications et conceptions d'objets génériques KBE

Support utilisateur sur site ou a distance



Spécialitées:

PLM:

VPM, ZP(iDVU), GDG(Renault), Linx(RenaultF1Team),ENOVIA V6



CAO:

CATIA: PartDesign,Generative Shape Design, Assembly Design, DMU Navigator, DMU Space Analysis, DMU Kinematics, DMU Optimizer, DMU Fitting Simulation, Drafting, Digitized Shape Editor, Quick Surface Reconstruction, Knowledge Advisor,Product Knowledge Optimizer, Product Knowledge Template, FreeStyle, Functionnal Tolerancing and Annotations, Sheet Metal Design, Electrical Harness Discipline, Generative Structural analysis, Imagine and Shape,VBA and CATscript.

ICEM Surf



GRAPHISME:

Flash, Illustrator, AfterEffect



Also on Linkedin: http://www.linkedin.com/in/guillaumeglemet



