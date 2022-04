Delphine ANSEL

Chef de projet IM chez Eurocopter Deutschland.

En charge de différents projets PLM au sein du département IT



Consultante ingénieur, experte dans les produits PLM et CAD de Dassault (Enovia V4, V5 et V6: LCA, VPM, VPMNav, Delmia, Catia V4 et V5) pour diverses compagnies avec une spécialisation pour l'aéronautique:

-Airbus, (EADS) Toulouse, FRANCE

-Bombardier aeronautique,Montréal & Toronto, CANADA

-Boeing, Seattle, USA

-Eurocopter, Marignane, FRANCE

-Alstom transport, Paris, FRANCE

-Thales Alenia Space, Cannes, FRANCE



Mes compétences :

Catia

Product Lifecycle Management

CAO

Leadership

Windchill

Process

Anglais

Allemand

Français

Lean