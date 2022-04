Guillaume GODEFROY

Au sein du Département Installation Générale de Tuyauterie, je suis en charge :

- élaboration des classes de tuyauterie (sélection des matières et matériaux),

- création des notes de calcul associées (calcul des épaisseurs et des dérivations, …),

- sélection et création des data-sheets concernant le matériel divers de tuyauterie (filtres, purgeurs de vapeur, etc…) et de la robinetterie pour les différentes applications de fluides (gaz, liquide, vapeur, cryogénie),

- élaboration des différentes spécifications techniques,

- gestion des métrés de tuyauterie et la préparation des réquisitions associées,

- réalisation de tableaux comparatifs techniques des offres,

- suivi des fournisseurs (validation des plans de robinetterie, etc…).

Connaissances des exigences des codes de construction CODETI / EN / ASME et de la Directive Européenne des Equipements sous Pression DESP 97/23/CE, appliquées aux classes de tuyauterie et aux marchés de travaux de tuyauterie.



Mes compétences :

Piping

Tuyauterie