Guillaume Godier

Certains doutent des possibilités offertes par la coopération en MLM, mais d'autres personnes en profitent avec succès.

Notre société a incorporé tous les points forts du MLM et a mis au point le mécanisme du travail le plus efficace permettant à la société d'élargir le marché de l'or, et à ses partenaires de faire des bénéfices.



Comme tout réseau MLM, nous proposons d'acheter un certain produit - nous proposons de l'or.

Le prix de l'or est beaucoup plus favorable que pour d'autres offres, et sa qualité est garantie par le fabricant - la société Emirates Gold DMCC.

Les partenaires de notre société de MLM peuvent acheter de l'or et le vendre à tout moment, ils attirent de nouveaux clients en recevant une bonne commission.



Emgoldex Trade DMCC est inscrit dans une zone économique libre certifié Dubai Multi Commodities Centre - DMCC . Ce centre est l'infrastructure de marché pour le commerce des produits de base dans le monde entier , tels que : l'or , les métaux précieux , diamants , perles , pierres précieuses , l'huile , le thé , le coton et autres matières premières .



DUBAI Multi Commodities Centre est la zone de l'Etat des Emirats arabes , mis en place par le gouvernement de Dubaï et possédant le droit exclusif d'émettre les licences pour le commerce des produits .



La société Emgoldex Trade DMCC est inscrit et obtient la licence dans la zone économique de libre Dubai Multi Commodities Centre pour le commerce de l'or et des métaux précieux dans le monde entier . La compagnie opère avec le maximum de profit pour ses clients .



Cette licence est exclusive . Seules les sociétés enregistrées dans la zone économique état DMCC peuvent obtenir. Par conséquent, certaines entreprises plus de monde sont inscrites en DMCC , qui sont engagés dans la production et le commerce des lingots d'or et de métaux précieux .



L'or est acheté et vendu à travers le monde plus de 5000 ans . Plusieurs villes et marchés commerce de l'or d'investissement depuis des siècles . Mais une seule ville dans le monde est bien connue comme la ville de l'or , il est à Dubaï , Dubaï - City of Gold .



La société ne vend pas seulement des lingots d'or d'investissement , mais fournit également une garantie de rachat de l'or de ses clients avec des prix les plus rentables . Les clients de l'entreprise peuvent utiliser le service de dépositaires agréés pour l'or et les diamants .



