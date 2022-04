Guillaume GOLAIN

Mission générale :



- Assurer la relation client au quotidien,



- Point d’entrée pour le client,



- Interface entre les clients et l’ensemble des back-offices et des middle-offices

de la banque.



Relation client au quotidien :



- Gestion de la facturation (saisie, mise à jour et contrôle),



- Gestion des Avis à Tiers Détenteur et saisies-attribution ainsi que des oppositions

administratives en liaison avec le pôle saisie.



-Développement commercial :



- Démarche commerciale permanente dans sa relation avec le client.



- Capacité à détecter les besoins du client



- Etablissement et mise à jour des contrats



- Suivi quotidien du risque client et gestion des accords de décaissement



- Assure, en commun avec les CA une veille sur les états de dépassement.



- Assure une surveillance sur des comptes considérés comme sensibles.



Mes compétences :

Animation

autonome

Formation

Gestion du risque

travail en équipe