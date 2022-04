Guillaume GOMEZ

Ingénieur en Génie Electrique, je suis actuellement à la recherche d'un poste, durant mes années d'expériences, j'ai su développer mes compétences technique et humaines, aujourd'hui je suis ouvert à toute proposition dans le domaine du génie électrique, je sais m'adapter très rapidement, un poste idéal serait de pouvoir allier le côté études et le côté terrain, je suis mobile dans la france entière ou Canada région du Québec. Vous pouvez me joindre sur mon profil ou alors sur mon téléphone +33689953950.



Mes compétences :

Word

Ingénieur

Photovoltaïque

Électrotechnique

SAP

Mac OS

Windows

Excel

Autocad

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mac OS X

Internet

haute tension

Caneco