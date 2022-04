Guillaume GOMEZ

Persévérant, optimiste et persuasif.



De formation commerciale en alternance (BAC+3), je suis passionné par la fidélisation d'une clientèle de professionnels dans le secteur de l'agriculture.



J'aime les challenges, je n'ai pas peur de prospecter sur un secteur géographique dédié.



Vous pouvez me contacter soit:

- par téléphone: 06.85.17.40.17

- via mon adresse email: gomezguillaume84@gmail.com.



*Retrouvez mon compte http://www.linkedin.com/profile/view?id=334709352&trk=nav_responsive_tab_profile



Mes compétences :

Chef de secteur

Vente

Communication

Marketing

Informatique

Agriculture

Sport

Animation d'équipe

B2B

Management

Développement commercial