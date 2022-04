Guillaume GONFRAY

Voilà quatorze ans que j'exerce une activité professionnelle sur le métier du commerce (sept années comme commercial et sept années comme manager de centre de profit).



Il me semble que les métiers liés au commerce répondent à cette phrase "faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait".



En tant que manager, J'entraîne mon équipe sur deux axes: le respect et la confiance.

Nos victoires comme nos défaites sont source de développement des compétences de chacun afin d'être toujours sur une dynamique de progression.

Compétiteur, enthousiaste et optimiste, je suis un manager tourné au quotidien vers le développement du profit.

Le profit est l'objectif et celui ci doit être atteint en mobilisant 'l'homme" autour de la culture d'entreprise et du projet d'entreprise.



Mon expérience commerciale m'a appris à faire du renouvellement de clientèle par de l'action dite de "chasse". J'aime transmettre ce savoir à mes équipes commerciales. Sans cette démarche, nous faisons vivre nos agences sur leurs acquis et par conséquent nous les poussons à leurs stagnations voir régressions.



Mes compétences :

Enthousiame

Dynamisme rigueur abnegation

Compétiteur et Rassembleur

Optimisme et ouverture d'esprit etc

Garantie des objectifs

Développement commercial

Créatif

Garantir ses engagements

Motivation d'équipe

Veille concurrentielle

Coaching d'équipe

Négociateur

Intelligence économique

Gestionnaire centre de profit

Location

Manutention