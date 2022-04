Bonjour, je suis Guillaume Gonthier j’ai 27 ans, j’ai obtenu mes diplômes de menuiserie au sein et des compagnons du tour de France. J’ai également été récompensé par une médaille aux concours un des meilleurs apprentis de France. Par la suite, j’ai réalisé mon mini tour de France en travaillant dans divers menuiserie de la région grenobloise et chambérienne. Ce qui a enrichit mon expérience professionnelle.

Je suis actuellement dans le Gard et je cherche une entreprise dans laquelle je pourrais m’investir et faire une belle carrière.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Apprentissage rapide

Curiosité

Autonomie