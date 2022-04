Guillaume GORRIQUER

Je suis diplômé de l'école d'ingénieurs à HEI Lille en spécialité Technologie, Innovation et Management International textile. J'ai effectué ma dernière année dans l'Université de Manchester ainsi que mon stage de fin d'études en tant qu'ingénieur produit au sein du groupe Decathlon dans la marque Domyos, spécialiste du fitness.



Souhaitant orienter ma carrière vers le monde du sport car passionné depuis mon plus jeune âge, j'ai poursuivi mon parcours au sein du groupe Decathlon sur le même poste mais dans la marque Kipsta, sports collectifs. Je gérais l'ensemble des produits textiles football de la marque.



J'ai ensuite travaillé en tant que chef de projet dans le service R&D de Decathlon sur la gestion du taillant de l'entreprise et des problèmes rencontrés par les équipes de conception lors du développement de collections.



A présent j'occupe à nouveau le poste d'ingénieur produit textile pour Décathlon.



J'aime la technologie, l'innovation, le développement, le contact avec d'autres corps de métiers et la découverte de nouvelles expériences. J'aime également me déplacer à l'international.



