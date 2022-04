Guillaume GOUHIER

09/1994 à 09/1996 : Apprenti technicien (BTS) - SMPI, Saint Aubin Routot

Fabrication et mise en place de structures métalliques

Mise en place et câblage d’armoires électriques

Thème de BTS : Diminution des coûts de maintenance des cartes automates SMC 600



09/1996 à 02/1998 : Technicien intérimaire

RENAULT : agent de production polyvalent

SEEM : réfection de moteurs électriques et missions de maintenance préventive

HOUVENAGUEL HENNEQUIN : mise au point et essai de groupes électrogènes





02/1998 à 07/1999 : Technicien en métrologie - SGS REDWOOD, Harfleur.

Étalonnage compteurs transactionnels de produits pétroliers sous agrément DRIRE. Travail en raffineries et pour les transporteurs de gaz. Déplacement France entière.





07/1999 à aujourd’hui - RENAULT, usine de Sandouville.



Embauché pour un poste d'electrotechnicien de maintenance au sein de RENAULT-Sandouville, département peinture-anticorrosion, j’ai acquis une solide expérience technique en accompagnant la robotisation de la production, et capitalisé tous les outils liés à la fonction maintenance : GMAO, 5S, analyse des pannes, management de la sécurité, … .

Après avoir été responsable d’équipe en maintenance d’exploitation, je suis à ce jour assistant technique au sein de l’ingénierie.

Ma fonction consiste à participer à la rédaction de cahiers des charges pour de nouvelles installations, analyser les retours d’offre, planifier et suivre les travaux, préparer la formation, gérer les pièces de rechange et la documentation.



Pragmatique et homme de terrain, je suis un technicien polyvalent, rigoureux et fiable. J’aime le travail bien fait et entretenir de bonnes relations avec mes collègues.