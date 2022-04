Guillaume GOURREAU

Fort d’une expérience professionnelle de 7 ans dont 2 en tant qu’ Agent de maîtrise « Formateur & Contrôleur Qualité » dans le secteur de la Relation Client Administrative, j'ai tiré rigueur, discrétion, autonomie et sens de l'organisation dans mon rôle de Manager. Possédant un excellent relationnel et un certain esprit d'initiative, j'apprécie particulièrement le travail en équipe, et c'est en m'appuyant sur cette personnalité sociable que j'espère mener à bien les missions qui me seraient confiées.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Internet