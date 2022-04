Guillaume GOUREAU

Bonjour,



Ayant découvert algorithmie pendant mon cursus en école d’ingénieur, Je me suis très vite passionné pour le monde de l'informatique et ai donc naturellement décidé de changer d'orientation pour intégrer une école d'informatique.



Durant mon parcours à EPITECH (École d'informatique en cinq ans). Je me suis spécialisé dans le développement web et plus précisément en Ruby On rails depuis deux ans.



Fort d'une 4eme année d'étude aux États-Unis. Je suis à la recherche d'une alternance en tant que développeur web Ruby on Rails pour ma dernière année d’étude et qui déboucherait si possible sur un CDI (Sur la region de Lille ou de Paris).



Mes compétences :

Symfony2

Ruby on Rails

Ruby

HTML

C++

PHP 5

CSS

Git

Agile

C