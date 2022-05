Mathis BENGUIGUI

Étudiant en cinquième année à EPITECH. Très intéressé par la programmation système et logiciel C/C++ sur Linux/UNIX.

Actuellement à la recherche d'un stage de fin d'études à partir d'avril-mai 2019.



Mes compétences :

UNIX

SQL

JavaScript

HTML5

LaTeX

C

Microsoft Office

C++

Python

CSS 3

ASM x86_64

Linux

UNIX Open BSD

Sun Solaris

Microsoft Windows

HP-UX

Adobe Photoshop

AIX UNIX