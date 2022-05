Quentin GODART

Etudiant en 1ère année à EPITECH, je suis en cours de formation afin de devenir un expert dans le domaine de l'informatique. J'ai toujours été une personne qui s'intéresse à tout et je suis donc polivalent et capable de m'adapter.



J'ai eu l'occasion de passer quelques jours dans une entreprise chargé de la réparation d'ordinateur. Ces quelques jours m'ont permis de développer mon sens du relationnel avec le client mais également de trouver ma voie.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage de 4 à 6 mois dans une entreprise d'informatique dans la période de Juillet à Décemenbre 2014.



Mes compétences :

C

SQL

Programmation

Git