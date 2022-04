Guillaume GOURY

Fort d'une solide expérience en matière de management des projets informatiques et de la direction de services informatique grâce à mon parcours au sein de différentes structures, j'ai acquis les compétences nécessaires pour relever ce défi.



Par ailleurs, j'ai eu l'entière responsabilité d'une entreprise de dimension internationale multi sites où mes qualités de manager et de pédagogue ont su tirer le meilleur parti des équipes et des différents partenaires afin de mener à bien un grand nombre de projets ambitieux.



En plus des qualités précitées, j’ai pu approfondir mes aptitudes en gestion de moyens financiers (en tant que DAF chez le tour opérateur Aquarev), techniques et humains, assurer cohérence et évolution de systèmes, organiser des transferts d’informations (Migration et implémentation d’ERP et de CRM), ou encore assumer l’encadrement de services informatiques (jusqu'à 50 personnes en direct ou en transversal), lors de mes précédents emplois. En outre, mes différentes expériences m’ont conféré une grande adaptabilité.



Mes compétences :

Windows server

Ressources humaines

Administration de l'entreprise

ITILV3

Management d'équipe

Wordpress

Exchange server

Management de projets

ITIL

Exchange 2007

DSI

Informatique

Microsoft

Gouvernance du SI

Gestion de prestataires

Gestion de projets

Gestion de budgets

Direction Informatique et Télécommunication

Architecture informatique

Direction des systèmes d'information

orateur

Gestion de crise