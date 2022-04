Guillaume GOUT

Mes compétences clés:

- leadership participatif, proactif, facilitateur

- un goût naturel développé pour l'accompagnement au changement doublé d'un grand sens du service

- facilité à trouver sa place au sein d'un groupe

- une solide expérience terrain, dans des environnements variés.

- l'analyse, le conseil



Eléments qui me motivent : la satisfaction client, la diversité des enjeux et des challenges, la "feuille blanche" et le travail de groupe.



Curieux par nature, je m’intéresse à tous les mouvements de ce monde en pleine effervescence (économie, digital, marketing, CX / UX, culture, art, ...) Si vous souhaitez vous faire une idée, je vous encourage à me suivre sur Twitter @GoutG



Mes compétences :

Avaya

Gestion de projet

Infrastructure

Genesys

Coordination

Leadership collaboratif

Communication

Conduite du changement

Téléphonie sur IP

ITIL Foundation V3.4