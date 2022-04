Guillaume GOZZI

Étudiant en troisième année de Bachelor marketing et management sur Aix en Provence, je suis quelqu'un de dynamique, motivé et impliqué dans tout ce que j'entreprends.

Ayant déjà effectué des stages et travaillé dans le commerce, j'ai réalisé que ce domaine était fait pour moi.

J'ai dans l'optique de continuer mes études dans le but d'obtenir un master commerce marketing pour pouvoir acquérir de nouvelles expériences professionnelles par le biais de la formation en alternance.





Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Vente

Relations clients

Merchandising

Microsoft Office

Microsoft Excel

Prezi

Microsoft PowerPoint