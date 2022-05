Louison MORENO

Passionnée de commerce dans sa dimension la plus générale, j'ai obtenu un B.T.S Management des Unités Commerciales en 2013, et ai intégré la formation de Bachelor Responsable du développement Marketing et Commercial à la suite de l'obtention de mon B.T.S..

J'ai effectué mon B.T.S en alternance à DECATHLON Plan de Campagne, et ai poursuivi en BAC+3 dans cette même entreprise.

J'ai fais ce choix dans le but d'acquérir un maximum de savoirs et compétences, afin de les mettre à profit d'une entreprise dans laquelle je pourrais évoluer professionnellement dans l'avenir.

Durant ces trois années j'ai pu développer mon expérience professionnelle et c'est un vrai avantage pour moi, car je dispose maintenant d'un réel savoir-faire et être.



Après obtention de mon Bachelor Responsable du Développement Marketing et Commercial, j'ai fais le choix de faire une pause dans mes études afin de connaître ma "valeur" sur le marché du travail.

J'ai alors été recrutée en tant que Responsable adjointe magasin chez JENNYFER Rue Saint-Férreol.

cette expérience a été très enrichissante, et s'avère être ma première expérience managériale officielle.



Le fait de poursuivre mes études me tenait vraiment à cœur c'est pour cela que j'ai fais le choix de commencer un Master Manager Commercial et Marketing en alternance.



Aujourd'hui j'occupe le poste de Commerciale Junior en Master en alternance, au sein de la société APAVE à la Direction Commerciale / Contrats nationaux.



Mes compétences :

Management opérationnel

Implantation Commerciale

Animation de formations

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Vente directe

Conduite de projet