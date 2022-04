Guillaume GRACE

Ayant une passion pour le conseil des produits hauts de gamme, j’ai fait le choix de travailler dans ce secteur. Forte d’une expérience conséquente dans la relation de vente pour les produits de luxe, j’ai pu atteindre et améliorer mes objectifs et chiffres d’affaires dans les magasins dont j’avais la responsabilité. Mes différents postes m’ont permis de développer mon sens du relationnel, de savoir répondre aux exigences des clients avec des conseils professionnels.

Je me définis aujourd’hui comme une personne productive avec une bonne volonté de toujours accomplir mes taches et dotée d’une forte capacité de persuasion.



Mes compétences :

Mode

Gestion du magasin

Produits de Luxe

Management

Relation clientèle