Guillaume GRAFF

Entré à l'Agence française de développement en 2009, j'occupe actuellement le poste de Chef de projet à la Division du financement des collectivités locales et du développement urbain. Précédemment, j'ai occupé au siège de l'AFD le poste de Coordinateur régional pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles. J'ai également coordonné pendant un an les projets de l'AFD au Sri Lanka depuis le bureau de Colombo. Avant mon entrée à l'AFD, j'ai travaillé pour plusieurs ONG au Sri Lanka (reconstruction post-tsunami) et en Colombie (enfants des rues).



Diplômé de Sciences Po Grenoble, et titulaire d'un Master pro de l'université de La Sorbonne à Paris en Coopération internationale, action humanitaire et politiques de développement, j'ai poursuivi ma formation à travers notamment des enseignements du master pro "Villes et territoires"​ du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris. J'interviens occasionnellement lors de séminaires ou de formations, notamment sur les sujets de la gestion des déchets solides urbains dans les pays en développement, ainsi que de la gestion de projets de développement. Je parle français, anglais et espagnol.



Mes compétences :

Coopération internationale

Développement économique

Finance

Gestion de projet

Humanitaire

International

Logistique

Management

Organisation

Organisation d'évènements

Ressources humaines

Organisations humanitaires