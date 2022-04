Après 10 ans d'expérience en ONG dans les domaines du développement local et de la solidarité internationale (éducation, cohésion sociale et défense des droits, développement agricole, égalité femmes-hommes) , j'ai choisi de découvrir de nouveaux milieux professionnels et de mettre mes compétences au service de la construction de démarches de solidarité et de partenariat dans le monde de la recherche et de l'entreprise.



Après un passage au siège d'un grand institut de recherche, je suis actuellement la directrice d'une Fondation, dont j'ai développé l'action grâce à des partenariats et amélioré la gestion dans le cadre d'une démarche qualité.

Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge professionnel au sein d'une Fondation de plus grande ampleur ou d'un département RSE.



Mon expertise : suivi-évaluation et accompagnement de projets associatifs, suivi budgétaire et financier, gestion de demandes de financements, encadrement d'équipes, animation de dynamiques pluri-acteurs, communication-évènementiel dans le domaine de la solidarité.



Plus d'infos sur : https://www.linkedin.com/in/juliette-louis-servais-44328591/



Mes compétences :

Gestion de projet

Coopération internationale

Politiques publiques

Encadrement

Développement local

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Organisations humanitaires

Communication

Organisation d'évènements

Gestion administrative

Gestion financière

Gestion associative

Education