Xavier GRIMAULT

Je met depuis près de 10 ans mes compétences, connaissances et savoir-faire au service des associations françaises.



Tour à tour bénévole, volontaire, salarié, consultant, puis de nouveau salarié, je fais évoluer ma pratique professionnelle dans une recherche constante de solutions pragmatiques et efficientes en réponse à des problématiques complexes et exigeantes.



Polyvalent, je me suis spécialisé dans la communication/marketing de la collecte de fonds (ou fundraising), avec une forte expertise dans le domaine du web et de la data / CRM.



Depuis septembre 2020, je suis également DSI de mon organisation, où je tâche de mettre l'humain et l'écologie au cœur des enjeux du numérique, et bien mettre le digital au service des acteurs de nos missions.



Je cherche en permanence à concilier sens, éthique et efficacité dans mon travail.



La simplicité est ma quête, la performance mon exigence et la cohérence mon graal.





Mes compétences :



Community management

Communication

Fundraising

Webmarketing/E marketing

Gestion de projet

Management

Networking

Marketing

Réseaux sociaux

Web 2.0

Humanitaire

Développement durable

Levée de fonds