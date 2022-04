Mes compétences :

C++, C#, Java, Python, Perl, Ruby

Unreal Engine + Unity 3D

IRRLICHT + OGRE (Moteurs graphiques C++)

Qt

Virtualisation

VMware ESX

IPv6

Procedural content

Software and network security

Websites (HTML5, CSS3, PHP5 & 7, MySQL)

Neural Networks

Natural Language Processing (NLP)