Bonjour,



Après plusieurs années d'expériences diverses en Responsable Commercial BtoB, j'ai l'occasion de pratiquer la vente directe (chasse et élevage) et en mode projet dans des secteurs concurrentiels, de développer et d'animer des réseaux de partenaires, ainsi que coacher des commerciaux.

Professionnel de la Vente en B to B et du Management, j'ai plaisir à apporter mon expertise dans ces domaines afin de progresser ensemble.

Spécialisé dans le domaine des services aux entreprises, du transports et de ses différents acteurs, mon pragmatisme me permet d'amener des solutions concrètes aux problématiques de mes clients et de les accompagner sur le long terme.

Grace à une forte capacité d'adaptabilité je peux transférer mes compétences dans divers domaines et aider une entreprise dans son développement commercial.

Toujours prés à relever de nouveaux défis professionnels, je serais ravi d'échanger avec vous sur nos attentes communes.



Cordialement,





Guillaume GREGOIRE







Mes compétences :

Management

Prospection

Vente

Marketing

Développement commercial

Customer Relationship Management

pack Office

Business developpement