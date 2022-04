Guillaume GRELLET

Étudiant en Licence informatique ayant obtenu le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option SLAM (Solutions Logicielles et applications métiers) à Saint-Etienne. Motivé, sérieux et passionné je vous invite à en apprendre plus sur moi

Mon site internet : http://guillaumegrellet.fr/



Mes compétences :

Microsoft Windows 7

Microsoft Office

Linux

WampServer

Apache

Virtualisation

LAMP

WAMP

Github

GIMP

Git

Java

NetBeans

VirtualBox

MySQL

SQL

PhpMyAdmin

PHP 5

HTML 5

CSS 3

Microsoft SharePoint

Microsoft Office SharePoint Designer

Symfony2

Balsamiq

SolidWorks

FileZilla

Wordpress