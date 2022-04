Guillaume GRIGGO

Je suis actuellement en formation avec l'Afpa de Dunkerque pour un titre de développeur logiciel.



Actuellement à la recherche d'un stage de 10 semaines de début Mai à mi Juillet, j'aimerais trouver une entreprise qui n'aura pas peur de me proposer un challenge , d'autant plus si ça nécessite pour moi d'apprendre une nouvelle technologie.



Mes compétences :

Java

C#

Apache

Linux

JavaScript

Python

C/C++

HTML 5

JQuery

CSS 3

Nginx

Symfony3

MySQL

PHP 7

Laravel