Guillaume GRILLON

Docteur en Histoire médiévale, je suis Ingénieur de Recherche à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et chercheur associé à l’UMR 6298 ARTEHIS (Archéologie-Terre-Histoire-Société). Mes recherches portent sur les monuments funéraires médiévaux et modernes et sur l’histoire de la vigne et du vin en Bourgogne. Co-auteur de parcours thématiques et historiques sur les Climats de Bourgogne, paysages culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, et de plusieurs articles liés à l’histoire de la Bourgogne viticole, Mes travaux actuels sont principalement consacrés aux vignobles de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire.