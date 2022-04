Guillaume Grimault, 31 ans, enfant unique après le décès de mon frère Jerome. Fils de Michel, agent communal, et Martine, manutentionnaire.

Chef de rayon épicerie à St pierre les elbeuf après avoir obtenu un Bac ES et une maitrise management du sport.

Entré dans la vie active en 2004 après une année passée en Angleterre pour parfaire mon anglais.

Préparateur de commande et agent de quai pendant une année, j'ai réussi a trouver un travail qui me correspondait dans la grande distribution. Disponibilité, envie ainsi que bonne humeur sont les maitres mots de mon travail.



Mes compétences :

Energique