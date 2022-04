Prestataire depuis 8 ans, j'ai eu l'occasion de travailler dans de nombreux domaines (institutions européennes, secteur bancaire, télécommunication, défense...). Je pilote la réalisation et participe au développement d'applications en J2EE, C# .NET et PHP.



Mes compétences :

PHP

JAVA

Business Object

Spring

EJB3

Développeur

J2EE

Hibernate

ZendFramework

Consultant

Gestion de projet