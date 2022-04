Afone RECRUTEMENT

Afone est un opérateur de télécommunications et de paiements électroniques qui concentre ses activités sur 4 pôles d’expertise, actuellement en plein développement :

- Les télécommunications (téléphonie fixe, téléphonie mobile)

- La communication digitale (WifiLib, Mon Plan Com...)

- Les paiements électroniques et les solutions monétiques

- La télésurveillance



