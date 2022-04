Guillaume GROUSSIER

A la suite de mes études à l'ENSEM, où j'ai pu acquérir des compétences en électricite et en mecanique, et après une première expérience au sein d'EDF, j'ai décidé de rejoindre le groupe ArcelorMittal et plus particulièrement le Laminoir à Chaud de Florange.



Mon premier poste d'ingénieur support m'a permis de decouvrir le process et de m'intégrer dans les equipes.

Au bout de 3 ans, il m'a été proposé de prendre le poste de manager opérationnel du service maintenance électrique suite à une réorganisation du département. Aujourd'hui, je suis passé manager opérationnel de tout le service de maintenance électromécanique.



Cette mission est pour moi une bonne opportunité car elle me permet de mettre en place une organisation sur le plan managérial avec une grande autonomie. Côté technique, ma responsabilité s'étend sur toute l'usine et non plus sur deux outils, m'ouvrant les portes sur d'autres technologies (process et matériel différents).



Je suis de nature dynamique et ambitieux. J'ai l'esprit d'entrepreneur et cherche toujours à évoluer et à faire grandir mes collaborateurs.



Actuellement en poste, je suis à l'écoute du marché et ouvert aux propositions me permettant de développer mes compétences et de mettre mon expérience à profit.



Mes compétences :

Electricité

Maintenance

Management

Management projet

Mécanique

Production

Métallurgie

Gestion de projet

Amélioration continue