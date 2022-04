Guillaume GRUYER

Le Master (Traitement de l’Information, Systèmes Distribués et Temps Réel) est l’aboutissement de mes études. Lors de mon stage de fin de DUT dans un bureau d’étude, j’ai pu appliquer pour la première fois mes compétences dans le secteur où j’aimerais travailler. Ce fut professionnellement et personnellement très riche pour moi, car j’ai pu conduire différents projets en autonomie. J’ai pu concevoir, réaliser, prototyper, étudier les coûts et les besoins… La licence m’a quant à elle permis de m’adapter à l’alternance et à la vie en entreprise.



Tout au long de mon cursus universitaire, j’ai appris à rédiger des rapports, maîtriser les documents techniques anglais et utiliser des appareils de mesures tels que l’oscilloscope, le multimètre ou encore le DB mètre. De nombreux travaux pratiques m’ont initié à la manipulation de logiciels de création de circuits électroniques tels qu’ISIS, ARES et Kicad, et des composants électroniques. De plus différents projets informatiques m’ont appris à maitriser le langage C, VHDL, l’informatique industrielle, la programmation des automates, la supervision et la création de base de données.

Mon emploi en Angleterre au sein du Groupe Vita situé à Manchester a permis de perfectionner mon anglais et de m’adapter au sein d’une équipe de culture Anglo-Saxonne.



Aujourd'hui mon poste d’ingénieur d’étude m’amène à rechercher la meilleure solution pour n’importe quel problème. Mon autonomie et ma rigueur me permettent de gérer le processus de développement de projets en simultanés.



Mes compétences :

Sens des responsabilités

C

Programmation

Électronique

C++

Rigueur

Web

Réseaux

Autocad

Web Services

HTML / PHP / Javascript

Linux

DASH

Pascal

OpenGL