Guillaume GUENIN

J’assure depuis 15 ans la responsabilité des achats stratégiques au sein de grandes entreprises de biens de consommation courante et sur plusieurs catégories de dépenses. Mon expérience est notamment internationale, avec 4 langues parlées couramment, 10 années passées à l’étranger et ces 5 dernières années en France. Je recherche aujourd’hui un nouveau challenge, idéalement à un niveau de direction sur un large périmètre géographique, d'équipes et de catégories, au sein d'un groupe d’envergure dont les besoins de rentabilité pérenne et de gestion agile du changement confèrent une position stratégique à la fonction Achats.



Mes compétences :

Purchasing

Procurement

POS / PDV

Marketing

MRO

Responsable achats

Professional Services

Packaging

Global market and business development

Sourcing international

Achats

Travail en équipe

Conduite du changement

Gestion des données

Gestion du risque