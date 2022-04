Guillaume GUÉRIN

Après une dizaine d'années d'expérience professionnelle en production, qualité et R&D dans le secteur de l'industrie chimique et du bâtiment, j'ai décidé de compléter mon parcours professionnel en réalisant le mastère spécialisé "Management Stratégique du Changement par l'Innovation" avec l'école des Arts et Métiers ParisTech.



En 2015, j'ai effectué une mission de chargé de projets sur l'élaboration d'une nouvelle offre de services intégrés en suivant la stratégie de l'économie de la fonctionnalité au sein de la société Isovation, PME spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions d'emballages isothermes et dans la chaine du froid pour le transport de produits thermosensibles.



Passionné par le management de projets industriels, le développement et l'industrialisation de nouveaux produits et process, le travail en équipe et l'Innovation, je suis prêt à relever de nouveaux challenges !



N'hésitez pas à me contacter pour toute proposition de poste ou mission dans l'industrie :

Mail : gguerin.fr@gmail.com



Mes compétences :

Industrialisation

Gestion de projet

Amélioration continue

Sécurité industrielle

Audit qualité

Optimisation des process

Innovation