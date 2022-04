Guillaume GUÉVEL

Bonjour,



je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine des bureaux d'études dans l'agencement. Une expérience d'un an au sein d'une société de ce type m'a permis de me forger de l'expérience, en ajoutant bien évidemment celles accumulées durant mes stages d'études.

Je suis une personne d'extrêmement motivé à apprendre et à mettre mes connaissances au service d'un bureau d'études.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autodesk Inventor

Autocad

Catia