En charge de nos capacités de réparation sur nos treuils de sauvetage, j'assure le lien technique entre le constructeur et notre atelier et nos clients. Mon autre mission est de garantir l'opérationnabilité de notre parc machine et de moyens d'essai.



Mes compétences :

électricité/Instrumentation/Mécanique

Métrologie

informatique industrielle

Management de projet