Guillaume GUILLEMAIN

Ci dessous une liste non exhaustives des sujets sur lesquels je suis amené à travailler :



. création et animation d’une formation sur les fondamentaux S & E

. initiation d’une culture sécurité, implication du personnel, communication (utilisation de la vidéo pour la sensibilisation), mise en place d’outil de remonté d’information,

. management transverse dans le cadre de projet Sécurité (mise en conformité machine),

. ISO 14001 : identification et évaluation des aspects environnementaux

. site classé I.C.P.E. : gestion de l’arrêté d’autorisation d’exploité, en charge des relations avec la D.R.E.A.L.

. élaboration et mise à jour du Document Unique et de fiche sécurité au poste de travail

. création du P.O.I., définition et mise à jour des plans évacuation incendie et arrêt d’urgence

. inventaire et rationalisation des produits chimiques ; tri et diminution du coût de traitement des déchets

. vérification réglementaire H.S.E., rédaction de plan de prévention, participation au C.H.S.C.T



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

Animation

Amélioration continue

Sécurité

Environnement