Guillaume GUIMIER

Actuellement Appareilleur chez LEON NOEL, Tailleur de pierre, je restaure les églises, châteaux, cathédrales, abbayes, palais, Hôtels de ville de l'Aube et l'Yonne.



Ma mission est de Relever, dessiner tout types d'éléments architecturaux en pierre.

De proposer des plans aux architectes.

Gérer et Transmettre mon savoir faire aux tailleur de pierres.



Mes compétences :

Restauration Monuments historique

Taille de pierre dure

Taille de pierre tendre et ferme

Logiciel de dessin autocad 2D et 3D

Impression 3D

Relevés portail gothique

word et excel