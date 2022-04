Guillaume HALLARD

ETUDES :

Diplômé depuis 2007 de l'EFAP Lille (Ecole Française des Attachés de Presse), j'évolue depuis maintenant cinq ans dans l'univers de la rédaction web et du community management.



REDACTEUR WEB !

Mon diplôme en poche et après une première expérience réussie (CDD) comme assistant chef de publicité chez Jump France, j'ai décidé de me tourner vers ma vraie passion : l'écriture.

Quelques semaines de recherches plus tard, j'ai été embauché dans une jeune agence web (Ekinoxe Origin) en tant que rédacteur web. Arrivé 1 an (quasiment jour pour jour) après la création de l'agence en tant que premier rédacteur web, j'ai pu façonner les missions de rédacteur web pour créer mon équipe de toutes pièces (équipe de 7 rédacteurs web).

Mes missions ? Rédiger du contenu attractif et optimisé pour le référencement pour les sites web clients et partenaires, créer et animer des sites satellites atour de quelques thèmes majeurs (actualités-du-web.com , acturef.com, communiquesdepresse.com...), manger les équipes de rédacteurs...

Cette double expérience (rédacteur web / responsable web rédaction) m'a permis de découvrir, d'assimiler et de maîtriser les différentes facettes du travail en agence.





WEBMASTER / COMMUNITY MANAGER !

J'ai intégré depuis mars 2011 Wéo, la chaîne de télé du Nord-Pas de calais en qualité de Webmaster / Community Manager. Encore en poste actuellement, j'ai pour mission d'administrer le site Internet, de rédiger les contenus (émissions, vidéos...) et de manger les différentes communautés des réseaux sociaux. Je travaille également en étroite collaboration avec le service multimédia de la Voix Du Nord.

Je gère également le site de l'agence de production audiovisuelle et événementielle NEP (TF1, LCI, BFM...)





ET MAINTENANT ?

Actuellement en recherche d'emploi en tant que concepteur-rédacteur / rédacteur web, j'aimerai intégrer une agence jeune, dynamique et ambitieuse afin de mener à bien un projet commun.

Doté d'une solide culture générale et d'une envie de progresser et de réussir, je suis ouvert à toute nouvelle opportunité de collaboration !

Vous manquez de temps ou d'une main gauche supplémentaire très souvent adroite pour vos prochains challenges? N'hésitez pas, contactez-moi, mon mail est à vous.







#Rédaction et rewriting:

-Articles

-Interviews

-Dossiers de Presse

-Communiqués de Presse

-Newsletters

-Plaquettes commerciales

-Magazines, catalogues

-Journaux internes



#Relecture/correction tous textes

#Animation de sites web

#Community Management



Mes compétences :

Chargé de communication

Communication

Community manager

Concepteur rédacteur

Manager

Rédacteur

Rédacteur web

Web

Webmaster

Community management

SEO

Internet

Réseaux sociaux

Rédaction

Adobe Photoshop

Rédaction web

Marketing

Conception-rédaction