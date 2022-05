Olivier LEMAN

Ayant un profil littéraire (histoire) et une formation de documentaliste, j'ai très vite attrapé le virus du Web. Autant observateur que batisseur de la Toile, j'ai pu sans cesse améliorer ma connaissance et mon expertise aussi bien en tant que professionnel qu'en tant qu'autodidacte.



J'ai ainsi appris à créer des sites Internet, gérant les multiples aspects : création, mises à jour, promotion, référencement, partenariats ... Cette passion m'a ainsi permis de travailler chez le célébre portail communautaire MultiMania comme cyberdocumentaliste



Après quatre ans passés dans une agence spécialisée dans la création de sites pour commerçants/PME et professions libérales, je travaille à présent dans une web agency gérant des Grands Comptes. Au sein du pôle Trafic, mon objectif est d'assurer le référencement naturel et payant de ces sites, en relation avec les chefs de projet Trafic



Les moyens du succès : donner de la visibilité et développer la notoriété d'une entreprise sur la Toile, créer du trafic qualifié, favoriser les prospects et l'achat sur site e-commerce



Mes compétences :

Netlinking

Référencement

Référencement web

Web