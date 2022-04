Guillaume HAMEAU

Calme, souriant et toujours positif, je suis plus que jamais très intéressé par la gestion d'un rayon ou d'un secteur, et mon tempérament de leader fait que je suis très à l'aise concernant les relations personnelles avec quiquonque. C'est pourquoi j'ai choisi la filière du management de la distribution.



A terme, j'espère intégrer une grande societé de distribution mais je veux avant tout exercer un métier qui me plait dans un domaine qui me plait.



Mes compétences :

Commerce

Organisation et stratégie

Musicien

Vendeur magasin

Écrit et notions de vocabulaire technique