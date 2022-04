Guillaume HAMON

Ingénieur en génie électrique spécialisé dans les machines électriques et l'électronique de puissance. Je suis actuellement en stage de fin d'étude chez AREVA TA en tant qu'ingénieur systèmes électriques. Je suis à la recherche d'un emplois en tant qu'ingénieur génie électrique ou électrotechnique ou d'un VIE au Japon en tant qu'ingénieur en électornique de puissance.



Mes compétences :

Simulink

Microsoft Word

Microsoft Excel

Matlab

C++

C Programming Language

ANSYS

PSIM