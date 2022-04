Guillaume HAMON

Né à Rennes, j'ai très vite migré vers le sud ouest: dans un premier temps sur Toulouse, puis sur Bordeaux pour finir de nouveau à Toulouse.



Après des études informatiques en IUP MIAGe, je me suis intéressé de près à la finance en effectuant un DESS orienté finance et informatique.



Mon stage à la Société Générale m'a permis de coupler ces deux centres d'intérêts et de lancer ma carrière dans le développement d'applications dans des environnements Java J2EE.



Par la suite, j'ai pu appréhender progressivement toutes les phases de conception des projets Web en me spécialisant progressivement dans les serveurs d'application.



Mes compétences :

J2EE

JAVA

Java j2ee

JBoss

JOnAs

Microsoft Serveur

Weblogic