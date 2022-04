Guillaume HEBERT

Manager de projet collaboratif et rigoureux

Je mène mon travail avec perfectionnisme pour livrer des projets conformes aux besoins et dans le respect des délais.



Toujours dans l’innovation:

Très attaché à faire évoluer les choses, j'explore régulièrement de nouvelles pistes de réflexion pour optimiser la livraison des différents projets et pour fluidifier les processus internes.



Motiver par l'écoute et la reconnaissance :

Tout à la fois "réactif" et "meneur dans l'âme", je me positionne rapidement sur les différentes questions essentielles avec un réel intérêt pour les avis de ceux qui m'entourent. En effet, j'ai pour habitude de rester à l'écoute des suggestions des uns et des autres, des bonnes idées qui peuvent surgir çà et là.



Le stress moteur de l’action :

J'aime prendre des risques et m'engager dans des situations avec des enjeux importants, mais ce n'est jamais sans avoir au préalable calculé de façon réaliste ce que cela impliquait.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement web

Cahier des charges

Planification

Analyse fonctionnelle

Analyse des besoins