Guillaume HENRION

Monteur de formation, il a su étendre ses compétences à l’animation, le motion graphic design et le trucage numérique. Il réalise des clips pour des artistes et crée des séquences animées pour du spectacle vivant, du spectacle de rue, de l’événementiel et du mapping monumental.





C’est au cours de ses études de BTS audiovisuel au Lycée Léonard de Vinci de Montaigu qu’il rencontre Joseph Couturier et les feux d’artifice de la société Jacques Couturier Organisation. Ensemble, ils travaillent sur un spectacle mêlant artifice et projection vidéo. Il crée les animations pour le spectacle pyrotechnique du Petit Prince d'après les illustrations de Saint-Exupéry.

Cette collaboration se répète jusqu’en 2014 avec le spectacle Pierrot le feu sur la place Bellecourt à la Fête des Lumières de Lyon.





Entre 2004 et 2014, il intègre le groupe de musique Tchèque Alvik. Il crée les projections vidéo pour les accompagner pendant les concerts. Il réalise deux clips pendant cette période, Final Next et Impression. Le premier utilise la technique de la pixilation (animation image par image avec des acteurs réels) tandis que le second intègre un personnage réel truqué en post-production composité sur un décor en images de synthèse.





En 2012, il crée les séquences animées pour les projections du spectacle Dawson du groupe Coup d’Marrons mis en scène par Benoît Morel et dessiné par Thibault Balahy.





En 2014, il intègre la compagnie Sputnik et participe à la création du spectacle de rue Mecanik de Papier. Ce spectacle mélange anthropologie, danse, théâtre, musique et projection vidéo. En perpétuelle évolution de par son travail anthropologique de territoire, cette création lui permet de travailler sur les frontières entre images réelles et dessinées.





En 2016, il rejoint le collectif Or Normes pour la créations des décors projetés de la pièce Albatros mise en scène par Christelle Derré.





Parallèlement, il travaille pour la société de production Art Park en tant que motion graphic designer sur des projets pour des marques de luxe.



Il travaille au sein des Studios Du Bord de Mer, un collectif d'artiste et de professionnels de l'audiovisuel.



Mes compétences :

Montage

Compositing

Vfx

Graphisme

Réalisation

CINEMA 4D

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

The Foundry Nuke

Adobe After Effects

Adobe Premiere

Post production

Arts graphiques